Порошенко назвал тревожной новостью возможную отставку Волкера

Информация о возможной отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера является тревожной новостью. Так считает бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Тревожная новость из Вашингтона: в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине», - написал экс-глава государства в своем Twitter.

Порошенко при этом добавил, что вклад Волкера в укрепление украино-американского стратегического партнерства «трудно переоценить».

«Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия, который непросто будет превзойти любому преемнику. Искренне благодарен, Курт!» - резюмировал бывший украинский лидер.

Ранее телекомпания CNN, ссылаясь на три знакомых с ситуацией источника, сообщила, что Курт Волкер подал в отставку со своего поста. Это произошло на следующий день после публикации разоблачающих документов, в которых говорилось, что президент США Дональд Трамп пытался оказать давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью убедить того инициировать расследование в отношении сына Джо Байдена.

Байден-старший является главным политическим конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах. В обнародованных документах фигурирует ряд чиновников американской администрации, включая Волкера.