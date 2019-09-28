«Читать чужие письма неприлично»: Лавров о скандале со стенограммами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поделился мнением по поводу возможной публикации стенограмм телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, читать чужие письма – неприлично.

Лавров отметил, что есть традиции и приличия, в том числе дипломатические, которые предполагают определенный уровень конфиденциальности и «согласованность этих вопросов».

«Меня в принципе мама, когда воспитывала, она сказала, что читать чужие письма - это неприлично. Я все-таки привык из этого исходить. Тем более письма людей, которых их народы избрали на ведущие посты», - сказал он на пресс-конференции в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее Белый дом обнародовал расшифровку переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Целью этого было опровержение обвинений в адрес Трампа о якобы имевшем место давлении на своего коллегу.