Огненный шар: момент взрыва на судне в Южной Корее попал на видео
В Генконсульстве РФ в Пусане сообщили о десяти россиянах, находившихся на борту.
© Видео: 울산을 틀어라! 울트라!, youtube © Фото: 울산을 틀어라! 울트라!, youtube
Очевидцу удалось снять на видео момент взрыва, случившегося утром на грузовом судне в южнокорейском городе Ульсан.
По последней информации, на борту судна в момент взрыва находились десять россиян. Эти данные подтвердил «Звезде» вице-консул Генконсульства РФ в Пусане Евгений Евдокимов. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.
Известно, что грузовой корабль перевозил нефтепродукты. По словам капитана, ремонтных или погрузочных работ в этот момент не проводилось. После взрыва 25 членов экипажа были экстренно эвакуированы. Стремительно распространяющийся огонь перекинулся на соседнее судно, на котором в этот момент находился 21 человек. Об их состоянии в настоящий момент ничего не сообщается.