Огненный шар: момент взрыва на судне в Южной Корее попал на видео

Очевидцу удалось снять на видео момент взрыва, случившегося утром на грузовом судне в южнокорейском городе Ульсан.

По последней информации, на борту судна в момент взрыва находились десять россиян. Эти данные подтвердил «Звезде» вице-консул Генконсульства РФ в Пусане Евгений Евдокимов. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

Известно, что грузовой корабль перевозил нефтепродукты. По словам капитана, ремонтных или погрузочных работ в этот момент не проводилось. После взрыва 25 членов экипажа были экстренно эвакуированы. Стремительно распространяющийся огонь перекинулся на соседнее судно, на котором в этот момент находился 21 человек. Об их состоянии в настоящий момент ничего не сообщается.