В Домодедово самолет вернулся на стоянку из-за пьяного дебоша на борту

В аэропорту Домодедово самолет, готовящийся к вылету в Минеральные Воды, вернулся к месту стоянки из-за двух пассажиров, которые вели себя неадекватно, использовали нецензурную лексику и пытались курить.

«Командир воздушного судна, которое готовилось к вылету в Минеральные Воды, принял решение вернуть авиалайнер к месту стоянки в связи с неадекватным поведением двух пассажиров», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчины были доставлены в дежурную часть полиции. Как выяснилось, один из дебоширов, 40-летний житель Северной Осетии, не реагировал на замечания пассажиров и членов экипажа, нецензурно ругался и пытался проникнуть в кабину к пилотам. Второй, 44-летний житель Санкт-Петербурга, пытался курить на борту самолета, что запрещено законодательством.

«Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови у обоих задержанных», - заявила Волк.

По данному инциденту в отношении первого дебошира, жителя Северной Осетии, возбуждено уголовное дело. Второй привлечен к административной ответственности.