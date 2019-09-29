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На полигоне Молькино определились лидеры экспериментальной программы боевой доподготовки офицеров

Максим Гриценко
09:41 29.09.2019
Строгий отбор участников, тяжелейшие условия и более 15 полигонов страны. Впервые в истории Министерство обороны России проводит экспериментальную программу доподготовки офицерского состава.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Взвод. Полигон Молькино. Итоговая серия

Лучшие офицеры из всех военных округов страны участвуют в программе экспериментальной доподготовки и отбора начинающих карьеру лейтенантов. «Звезда» ведет серию эксклюзивных репортажей под кодовым названием «Взвод».

Впервые в истории отечественной армии решили приоткрыть завесу тайны над системой боевой подготовки разведки и даже спецназа. Экспериментальная программа поражает масштабом. Из тысяч молодых офицеров по всей стране отобрали 120 сильнейших. Испытания прошли на юге России - полигоне Молькино. Тридцать участников, среди которых четыре девушки, борются за звание лучших. За время выполнения боевых задач определились лидеры. Участница проекта Анастасия приехала участвовать в экспериментальной программе с огромным желанием. По службе у нее в подчинении 19 мужчин.

«Третьи сутки на ногах, встаем каждый день в час ночи. Валяемся в грязи, болоте. Но нас это не пугает», - признается девушка.

Отличился в группе и разведчик Владисдав. Прямо на полигоне угнал КаМАЗ и обманом с группой въехал в командный пункт противника.

Всего офицерам необходимо пройти пять испытаний: захват секретных документов, уничтожение командного пункта и склада боеприпасов, засада, рейд в тылу.

Участники действуют в команде, но инструкторы определяют рейтинг каждого. Так обостряется конкуренция. Баллы рейтинга выставляют старшие офицеры.

Задора у участников прибавляется с каждым этапом. Из всех претендентов останутся только 20 лучших. Кто войдет в элитное подразделение, какие еще испытания пройдут офицеры, расскажет расскажет «Звезда» в эфирах специального проекта «Взвод».

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