На борту загоревшегося в Южной Корее судна были 10 россиян

На борту судна, взорвавшегося в южнокорейском порту, были десять российских граждан. Об этом «Звезде» рассказал вице-консул Генконсульства РФ в Пусане Евгений Евдокимов.

«Судно под флагом Каймановых островов. Из членов экипажа - десять граждан России. Утром произошел взрыв, и в результате этого возникло возгорание. По словам капитана, никаких ремонтных или погрузочных работа на судне не велось. Пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась», - заявил дипломат.

Евдокимов отметил, что о причинах ЧП к настоящему моменту ничего не известно. Этим вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что в южнокорейском порту Ульсан произошел взрыв на одном из судов. Кадры ЧП были опубликованы в Сети. Всего на борту судна находились 25 человек, которые были эвакуированы силами местных экстренных служб.