Члены нескольких немецких фракций призвали к ослаблению антироссийских санкций

Члены нескольких фракций бундестага призвали к постепенному ослаблению антироссийских санкций со стороны Евросоюза. За снятие ограничительных мер они выступили во время дискуссии, которая состоялась в пятницу под патронажем Восточного комитета немецкой экономики.

Эксперт фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по экономике и энергетике Бернд Вестфаль заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель «должны включить эту тему в повестку дня ЕС».

«Мы сделаем первый шаг и поглядим, как поведет себя Россия», - приводит Deutsche Welle слова депутата.

Издание также сообщает, что за постепенное снятие ограничений высказались глава комитета парламента Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст, депутат от фракции Христианско-социального союза Петер Рамзауэр. Сандра Везер из фракции Свободной демократической партии заявила о необходимости смягчения санкций «при определенных условиях».

Ранее об отмене антироссийских санкций говорили во Франции. Так, депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар заявил, что обоюдные экономические ограничения Европейского союза и РФ значительно ухудшают торговый баланс Пятой республики.