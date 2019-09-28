В Греции загорелся паром с 538 пассажирами на борту

В порту греческого города Игуменица загорелся паром, на котором находились 538 пассажиров, 75 членов экипажа и 239 автомобилей. Судно вспыхнуло практически сразу после выхода из порта. Оно направлялось в Венецию, но вернулось к греческим берегам для ликвидации огня и эвакуации людей.

На данный момент известно, что эвакуация пассажиров завершилась без происшествий. По сообщению греческого агентства АМНА, среди находившихся на пароме есть пострадавшие: у двоих возникли проблемы с дыханием. Они направлены в ближайшую больницу города.

По информации кризисного центра МИД, российские граждане за помощью не обращались.

По предварительной информации, пожар начался в гараже, расположенном на четвертом этаже парома. Сработали автоматически системы пожаротушения, поэтому огонь был контролируемым. К ликвидации пожара были привлечены экстренные службы не только города Игуменица, но и соседних префектур Превеза, Арта и Янина.