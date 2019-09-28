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В Шереметьево прокомментировали видео с большим скоплением багажа в одном из терминалов

Роман Захаров
10:32 28.09.2019
Представители воздушной гавани заверили, что нет никакого сбоя и задержек с выдачей багажа пассажирам.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Руководство Шереметьево знает о большом скоплении багажа в одном из терминалов воздушной гавани. Об этом «Звезде» рассказала старшая смены по розыску багажа в терминале В Наталья Володичева, отметив, что весь скопившийся груз относится к категории возвратного.

«У нас скопилось много багажа. Сейчас это порядка 300-400 мест, в том числе детские коляски, инвалидные коляски, детские сиденья для автомобиля, сумки, коробки. Все это есть. Этот факт знает руководство аэропорта Шереметьево. Это в основном весь возвратный багаж, который поступает в наш аэропорт с рейсов "Аэрофлота" из-за границы как в базовый аэропорт. То есть у нас летний период высокий, как всегда. И пассажиры, вылетая за рубеж, часто не получают там свои вещи. Или, наоборот, своевременно не получают, идет досылка, вручение за пассажиром не успевает, потому что пассажир куда-то дальше перемещается, после этого определенное время багаж хранится в пункте назначения, а затем возвращается в Шереметьево в терминал D как в базовый аэропорт для "Аэрофлота". Это единственное место хранения невостребованного багажа, который стекается со всего мира», - сказала она.

Начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис, в свою очередь, сообщил «Звезде», что никакого сбоя и задержек с выдачей багажа в аэропорту нет. По его словам, багаж на видео принадлежит трансферным пассажирам.

Ранее один из пассажиров, летевших из Шереметьево, опубликовал видео. На записи запечатлено, что в одном из терминалов аэропорта скопилось большое количество багажа, рядом с которым висит рукописная табличка с номерами рейсов.

Напомним, в мае этого года в Шереметьево начались проблемы с выдачей и отправкой багажа. Пассажирам приходилось ждать свои вещи по несколько часов. К 30 июня количество чемоданов, которые не смогли отправить к месту назначения, перевалило за полторы тысячи. В аэропорту коллапс объяснили нехваткой сотрудников и введением новой системы обработки багажа.

В связи с этим Московская региональная транспортная прокуратура провела проверку, по результатам которой был уволен ряд сотрудников «Шереметьево-Хэндлинг», отвечавших за транспортировку багажа пассажиров.

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