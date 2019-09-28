Джастина Трюдо попытались забросать яйцами

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо чуть не стал жертвой нападения во время шествия борцов за экологию в Монреале. В колонне с активистами, которых собралось около 500 тысяч, шел и мирно общался премьер. В какой-то момент из толпы в Трюдо полетело яйцо, но не задело политика. Охрана тут же схватила нападавшего, у которого в карманах оказалось еще шесть яиц.

Само шествие возглавила известная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг. Перед акцией она поговорила с Трюдо с глазу на глаз и заявила, что он борется с глобальным потеплением недостаточно усердно.

На днях Гретта Тунберг выступала на молодежном саммите ООН по климату в Нью-Йорке и обвинила собравшихся глав государств в том, что они мало делают для сохранения экологии на планете, назвав их «воплощением зла».