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Джастина Трюдо попытались забросать яйцами

Тамара Астапенкова
10:18 28.09.2019
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в шествии борцов за экологию в Монреале.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Panoramic, globallookpress

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо чуть не стал жертвой нападения во время шествия борцов за экологию в Монреале. В колонне с активистами, которых собралось около 500 тысяч, шел и мирно общался премьер. В какой-то момент из толпы в Трюдо полетело яйцо, но не задело политика. Охрана тут же схватила нападавшего, у которого в карманах оказалось еще шесть яиц.

Само шествие возглавила известная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг. Перед акцией она поговорила с Трюдо с глазу на глаз и заявила, что он борется с глобальным потеплением недостаточно усердно.

На днях Гретта Тунберг выступала на молодежном саммите ООН по климату в Нью-Йорке и обвинила собравшихся глав государств в том, что они мало делают для сохранения экологии на планете, назвав их «воплощением зла».

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