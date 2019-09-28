«Вырабатывается лучшее понимание»: Лавров о позициях РФ и США по Сирии

Между Соединенными Штатами и Россией вырабатывается лучшее понимание относительно ситуации в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Вопрос сирийского конституционного комитета, по словам главы МИД, он обсудил с госсекретарем США Майком Помпео.

«Мне кажется, у нас постепенно вырабатывается лучшее понимание того, как же все-таки помочь сирийцам договориться о будущем своей родины», - отметил Лавров.

Ранее стало известно, что конституционный комитет САР планирует начать работу в конце октября. Его задачей станет политическое урегулирование вооруженного конфликта в стране, который длится с 2011 года.