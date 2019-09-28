«Вырабатывается лучшее понимание»: Лавров о позициях РФ и США по Сирии
Глава МИД обсудил с госсекретарем США Майком Помпео вопрос сирийского конституционного комитета.
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Между Соединенными Штатами и Россией вырабатывается лучшее понимание относительно ситуации в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Вопрос сирийского конституционного комитета, по словам главы МИД, он обсудил с госсекретарем США Майком Помпео.
«Мне кажется, у нас постепенно вырабатывается лучшее понимание того, как же все-таки помочь сирийцам договориться о будущем своей родины», - отметил Лавров.
Ранее стало известно, что конституционный комитет САР планирует начать работу в конце октября. Его задачей станет политическое урегулирование вооруженного конфликта в стране, который длится с 2011 года.