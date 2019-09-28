Лавров и Помпео обсудили судьбу СНВ-3

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и Госсекретарь США Майк Помпео обсудили продление договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ – СНВ-3) и мораторий на испытание ракет средней дальности.

Встреча высокопоставленных представителей двух государств состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Стороны выразили готовность обсуждать вопрос и делать это в более широком формате, с привлечением представителей других стран. Сергей Лавров выступил за любой формат обсуждения актуальной проблематики.

«Но в любом случае наша позиция такая: ДСНВ, который истекает уже в феврале 2021 года, при всех обстоятельствах нужно было бы продлить. Надеюсь, что у нас с американскими коллегами продолжится разговор на эту тему», - заявил глава МИД России.

Договор СНВ-3, действие которого заканчивается в феврале 2021 года, на сегодняшний день остается единственным действующим договором между США и Россией об ограничении вооружений.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Поводом для этого послужили надуманные обвинения в адрес России о якобы нарушении взятых на себя обязательств. Москва ответила зеркально, выразив сожаление подобными шагами заокеанских партнеров и отвергнув все обвинения в свой адрес.