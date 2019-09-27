Курить по правилам: в МЧС рассказали, зачем нужен новый закон

За курение на балконе будут по большей части привлекаться те нарушители, чьи действия приведут к пожару. Об этом сказали в МЧС, комментируя новые правила о запрете на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, которые вступают в силу с 1 октября.

«Каждый человек должен понимать, что курение может привести к уголовно-правовому последствию, если из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир», - сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Он отметил, что нововведения направлены на то, чтобы сформировать культуру курения, пишут «Известия». По статистике, в 60% случаев пожары на балконах возникают из-за неосторожности при курении. Поэтому нарушителям может грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей, если случился небольшой пожар. А если произошла порча имущества, сгорел балкон или квартира, то курильщику может грозить и уголовно-правовое наказание.