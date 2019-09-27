Франция скорбит: на Эйфелевой башне погасли огни в память о Жаке Шираке

Мир прощается с Жаком Шираком. На Эйфелевой башне в знак скорби по бывшему президенту Франции погасили огни.

Сотни человек собрались этой ночью у Елисейского дворца, чтобы оставить запись в книге соболезнований. Очередь из желающих растянулась на несколько десятков метров.

Глава страны Эммануэль Макрон разместил в Twitter специальное видеообращение, в котором назвал Ширака «великом французом». По словам Макрона, он «воплощал собой идею Франции, смело защищал страну от экстремизма и ненависти».

Президент РФ Владимир Путин направил семье политика телеграмму, в которой подчеркнул, что Жак Ширак снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель.

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в эфире радио Sputnik рассказал, как он брал интервью у Жака Ширака. По его словам, экс-президент Франции был «последним из могикан» того поколения французских политиков, которые строили новую Пятую республику. В памяти Гусмана Ширак останется человеком «феноменальной эрудиции, глубочайшего ума, яркой, образной речи».

«Он с юных лет любил Россию, русский язык. В молодые годы он даже переводил "Евгения Онегина" на французский язык и по памяти в разговоре со мной цитировал целые строфы из великой пушкинской поэмы. Конечно, когда уходят такие великие политики, мир становится беднее», - сказал первый заместитель гендиректора ТАСС.

Жак Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. Он возглавлял Францию на протяжении 12 лет: с 1995 по 2007 год. За свою политическую карьеру Ширак также был мэром Парижа и премьер-министром Франции.