Более 200 браконьеров из КНДР задержаны в Приморье

В исключительной экономической зоне РФ в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов, на борту которых находились 262 северокорейских рыбака-браконьера.

«Во время осмотра судов северокорейские рыбаки не оказывали сопротивления. Задержанные в пятницу, 27 сентября, доставлены в приморский город-порт Находка. Суда находятся на рейде», - приводит РИА Новости слова представителя погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Известно, что у браконьеров изъято более 30 тысяч кальмаров, которых северокорейские рыбаки выловили незаконно, а также запрещенные орудия лова.