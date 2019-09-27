Более 200 браконьеров из КНДР задержаны в Приморье
У северокорейских рыбаков изъяты более 30 тысяч кальмаров и запрещенные орудия лова.
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В исключительной экономической зоне РФ в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов, на борту которых находились 262 северокорейских рыбака-браконьера.
«Во время осмотра судов северокорейские рыбаки не оказывали сопротивления. Задержанные в пятницу, 27 сентября, доставлены в приморский город-порт Находка. Суда находятся на рейде», - приводит РИА Новости слова представителя погрануправления ФСБ по Приморскому краю.
Известно, что у браконьеров изъято более 30 тысяч кальмаров, которых северокорейские рыбаки выловили незаконно, а также запрещенные орудия лова.