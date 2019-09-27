Пламя на Волге: в Самарской области горит груженное железом судно

В Самарской области на реке Волге горит сухогруз «Волго-Балт-205». С судна эвакуированы девять человек.

Сухогруз находится в 550 метрах от берега. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

По информации Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России, рядом с местом ЧП создано три боевых участка. На первом участке организована отправка пожарных подразделений с мотопомпами на буксиры. На втором и третьем участках работают пять буксиров, с которых сотрудники МЧС при помощи мотопомп подают воду в очаг возгорания. Всего в тушении пожара задействованы 70 человек.

На берегу создан специальный штаб для руководителей операции по тушению огня. Ожидается прибытие пожарного корабля.

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В МЧС также сообщили, что судно следовало из Санкт-Петербурга в Астрахань и перевозило 300 тонн металлоконструкций. Обстоятельства начала пожара уточняются.