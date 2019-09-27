В Правительстве РФ намерены ослабить надзор за общепитом

С 1 января 2020 года Москва, Татарстан и Калининградская область будут участвовать в эксперименте по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить до 15 октября предложения по проведению данного эксперимента.

«Представить в Правительство РФ предложения по проведению с 1 января 2020 года в отдельных субъектах Российской Федерации, включая г. Москву, Республику Татарстан, Калининградскую область, эксперимента по ограничению предмета контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в отношении безопасности пищевой продукции, изготавливаемой предприятиями общественного питания, процессов ее производства, хранения, перевозки и реализации», - говорится в перечне поручений.

Вопрос должны проработать Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг совместно с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей и ведущими деловыми объединениями предпринимателей. Этим же ведомствам к 15 октября необходимо пересмотреть и представить предложения по изменению санитарных правил, которые касаются организаций общественного питания, изготовления продукции, сроков годности и условий хранения.