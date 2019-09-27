Ученые предупредили об опасности чайных пакетиков

Во время заваривания чайного пакетика в воде может оказаться около 11,6 миллиардов микрочастиц пластика и 3,1 миллиарда наночастиц. Об этом заявили ученые Университета Макгилла в Канаде, которые провели исследования, чтобы выяснить, выделяют ли чайные пакетики во время заваривания частицы микро- и нанопластика.

Для исследования ученые взяли четыре вида фруктового чая в пакетиках. Удалив заварку, пакетики они залили горячей водой, температура которой составляла 95 градусов, на 5 минут. Профильтровав воду после «заваривания», специалисты изучили под электронным микроскопом структуру чайного пакетика и воду. В воде были обнаружены наночастицы пластика. При этом в самих пакетиках микро и –нанопластика не было. Он появился в результате заваривания горячей водой, говорится в опубликованной на сайте Environmental Science & Technology научной работе.

Чтобы определить вредность наночастиц, их поместили в питательную среду, в которой жили рачки-дафнии (планктон). Ученые заметили закономерность в появлении нарушений в развитии и поведении рачков от повышения концентрации микрочастицы и наночастиц пластика в воде. Однако, специалисты не берутся утверждать, что микрочастицы пластика также влияют и на человека.