В России ужесточили правила использования квадрокоптеров

С 27 сентября в России вступают в силу новые требования постановки на учет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Теперь владельцам дронов весом от 250 граммов до 30 килограммов необходимо зарегистрировать их в Росавиации.

Причем речь идет даже об игрушках, которые продаются практически в любом магазине. За несанкционированный запуск квадрокоптера на открытой местности придется заплатить штраф от двух до нескольких десятков тысяч рублей.

Зарегистрировать БПЛА необходимо в течение десяти дней после покупки, а у тех, кто купил такой аппарат до вступления в силу новых правил, есть месяц для постановки его на учет. В заявлении необходимо указать технические характеристики беспилотника и приложить его фотографию.