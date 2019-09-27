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В Польше назвали трагедией эксплуатацию «Газпромом» трубопровода Opal

Роман Захаров
08:23 27.09.2019
Глава PGNIG Петр Вожняк считает, что если бы российской корпорации не ограничили доступ к Opal, то юго-востоку Польши грозила бы нехватка газа.
В Польше назвали трагедией эксплуатацию «Газпромом» трубопровода Opal
© Фото: Gazprom, Globallookpress

Если бы «Газпромом» продолжил эксплуатацию трубопровода Opal на полную мощность, то это могло бы стать причиной трагических последствий. Такое заявление сделал руководитель польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк.

Он убежден, что если бы российской корпорации не ограничили доступ к Opal, то юго-востоку Польши грозила бы нехватка газа.

«Это привело бы к трагическим перебоям в поставках газа, которые недопустимы для нашей газотранспортной системы и потребителей», - приводит Biznes Alert слова Вожняка.

Глава PGNIG при этом добавил, что недостающие объемы топлива теперь будут поступать в Польшу через Украину.

Напомним, 10 сентября суд ЕС по иску польской стороны отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому «Газпром» мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ «Северного потока». Тогда глава министерства энергетики в Польше Кшиштоф Тхужевский отметил, что новое заключение суда «прекращает монополию "Газпрома" в Европе».

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