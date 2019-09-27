МИД РФ прокомментировал слова Помпео о химатаках в Сирии

Российский МИД ответил на высказывания госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего сирийские власти в химатаках. В дипломатическом ведомстве отметили, что подобные заявления подрывают процесс урегулирования в Сирии.

В разговоре с журналистами Помпео обвинил Дамаск в том, что 19 мая этого года в Латакии был применен хлор. Такой вывод американские власти сделали на основе донесений своей разведки. В Дамаске все обвинения отрицают. В российском МИДе сожалеют, что Помпео назначил виноватых еще до того, как ООН обнародовала свои выводы.

«Нам кажется странным, что когда происходят какие-то важные позитивные сдвиги в Сирии, в первую очередь в политическом процессе, как это произошло в эти дни, появляются такие сообщения, которые могут помешать улучшению обстановки в Сирии в целом и успеху политического процесса», - заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Речь идет о созыве конституционного комитета, о котором в начале этой недели объявил Генсек ООН Антониу Гуттереш. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на встрече с Сергеем Ларовым в кулуарах Генассамблеи ООН назвал конкретную дату - 30 октября. Комитет соберется в Женеве, чтобы выработать поправки в конституцию. В состав совета войдут по 50 представителей от Дамаска, оппозиции и гражданского общества.