Политолог оценил реакцию Зеленского на скандал с публикацией стенограммы разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский остался доволен ситуаций, сложившейся вокруг обнародованной стенограммы его июльских телефонных переговоров с Дональдом Трампом, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Мне кажется, что Зеленский считает, что он все сделал правильно. Но в этой ситуации вообще непонятно, как для Зеленского было бы "правильно" себя вести», - заявил Брутер.

В среду, 25 сентября, была опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины. Именно этот разговор стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американского государства, которого обвинили в давлении на украинского собеседника с целью скорейшего возобновления расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Оба президента дали согласие на обнародование стенограммы данного разговора.

Владимир Зеленский сказал, что не ожидал публикации полной версии расшифровки его телефонных переговоров с Трампом. Он признался, что не знает формата подобных процедур и требуется ли письменное согласие на обнародование стенограммы.

По мнению эксперта, давление на Зеленского осуществляется в США с обеих сторон, но насколько сложившаяся ситуация приближает украинского президента к нужным для него результатам, неясно.

«Давление на него в США осуществляется с обеих сторон. Поэтому любое его решение было бы ошибочным. Но мне кажется, что он вполне доволен собой. Вопрос в том, насколько это приближает его к необходимым для него результатам. Ведь быть довольным собой и достигать намеченной цели - это не одно и то же. И в данном случае первое у него получается лучше, чем второе», - сказал Брутер в эфире радио Sputnik.

Ранее в Министерстве юстиции США не нашли нарушений американского законодательства в содержании стенограммы разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.