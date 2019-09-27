Оскорбления и драка: в аэропорту Екатеринбурга задержали авиадебошира

В аэропорту Екатеринбурга задержали россиянина, устроившего пьяный дебош на борту лайнера. 24-летний мужчина, летевший во вьетнамский порт Камрань, вел себя неадекватно. Он приставал к пассажирам, ругался, пытался драться. Замечания бортпроводников игнорировал.

Чтобы утихомирить хулигана, его пришлось связать. После этого буйного пассажира передали в руки правоохранителей. Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье «Хулиганство».

Другого, на этот раз звездного авиадебошира, Максима Аверина накануне задержали в аэропорту Шереметьево. Он отделался штрафом в 500 рублей.

Актер, известный широкой публике по сериалам «Глухарь» и «Склифосовский», буянил и нецензурно выражался на рейсе Барнаул-Москва. Аверин возвращался с гастролей, как говорят в полиции, был нетрезв, и вместе со своим концертным директором устроил скандал: оскорблял стюардесс и кичился своим особым статусом.