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Телефонная тревога: в ЦБ РФ рассказали о росте звонков мошенников клиентам банков

Тамара Астапенкова
06:38 27.09.2019
В сентябре активизировались звонки с подменой номеров кредитных организаций.
Телефонная тревога: в ЦБ РФ рассказали о росте звонков мошенников клиентам банков
© Фото: pixabay.com

В России растет количество мошеннических звонков клиентам банков с подменой номеров кредитных организаций. Только за прошедшие три летних месяца, по данным ЦБ, мошенники сумели подменить 198 банковских номеров. В общей сложности операторам связи была направлена информации о более чем 2,5 тысячах подменных номеров. И только в 218 случаях они были заблокированы и на 59 номерах были установлены финансовые ограничения.

По мнению операторов сотовый сетей, ситуация в целом намного серьезнее, чем это представляется ЦБ, который видит лишь «каплю в море». Поэтому участники рынка ждут от финансового регулятора «единого решения». На данный момент там обещают начать борьбу по нескольким направлениям, в том числе и о создании актуальной базы телефонных номеров операторов связи.

«Важно понимать, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров. Например, цифра 198 — это фактически количество номеров кредитных организаций, которые во время звонков подменили мошенники», - пояснил «Коммерсанту» первый заместитель главы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Сычев уточнил, что не все сотовые операторы реагируют на информацию ЦБ о фактах мошенничества, объясняя свое бездействие законом «О связи».

В российских банках подтверждают активизацию мошеннических звонков с подменой номеров. Они фиксируют увеличение количества жалоб на подобные ситуации. При этом банкиры уточняют, что всплеск мошенничества был зафиксирован в середине лета, в начале июля. Сейчас в сентябре вновь началась активизация подобных звонков.

По словам первого заместителя главы департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева, для реализации технических мер защиты потребуются и поправки в законодательстве. Планируется вынести вопрос о необходимости защиты персональных данных не только в банках, но и в иных коммерческих государственных структурах, на уровень правительства.

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