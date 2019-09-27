Лавров встретился с Киссинджером

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках участия в Генеральной ассамблее ООН встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером. Об этом сказано в сообщении, размещенном на странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

По данным МИД России, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений. Во время беседы также были затронуты некоторые актуальные вопросы международной повестки дня.

Ранее стало известно, что Лавров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел первую после приостановки дипломатических отношений в 2008 году встречу с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани. Коллеги обсудили вопросы двусторонней повестки и обменялись мнениями по проблематики региональной безопасности.