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Экологическая катастрофа: в озере под Смоленском погибла вся рыба

Дарья Михалина
07:58 02.09.2019
Около двух недель назад селяне начали замечать всплывающую мертвую рыбу, но серьезные масштабы ситуация приняла лишь пару дней назад.
Экологическая катастрофа: в озере под Смоленском погибла вся рыба
© Фото: Елена Костюченкова , Вконтакте

В озере Каспля под Смоленском погибла вся рыба.

На массовую гибель водных обитателей изначально обратили внимание местные жители. По их словам, всего за пару дней вся рыба всплыла на поверхность озера вверх животами.

При этом ни от воды, ни от рыбы не исходит никакого специфического запаха, добавляют селяне.

Стоит отметить, что начало мора совпало с началом сильного обмеления Каспли. Можно предположить, что рыбе попросту не хватило кислорода.

В то же время, как пишут местные СМИ, некоторые предполагают, что водные обитатели погибли из-за сброса в озеро опасных веществ.

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