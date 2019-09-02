Россиян предупредили о подорожании билетов к концу года

Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года может вырасти по сравнению с прошлым годом на 10%, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

Как он рассказал газете «Известия», на рост цен на билеты влияет подорожание авиакеросина, за год цена на топливо увеличилась на 30%. Так, вторые и третьи кварталы являются для перевозчиков прибыльными, а первые и четвертые – убыточными.

Согласно данным АЭВТ, в прошлом году авиакомпании потеряли порядка 54 млрд рублей, тогда как в первом квартале нынешнего года оперативные убытки российских перевозчиков достигли 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за такой же период в 2018 году.

Эксперты считают, что предпосылок для снижения цен на билеты не, поэтому, с «высоким сезоном» стоимость авиаперелетов резко вырастет.

Отмечается, что ключевым механизмом поддержки авиаперевозчиков, который может оказать содействие сдерживанию цен на билеты в условиях резкого роста стоимости топлива, может стать демпфер на керосин, то есть компенсация перевозчикам из-за резвого скачка цен на топливо.

Ранее Минтранс предложил правительству частично компенсировать авиакомпаниям расходы из-за роста цен на топливо, чтобы не подорожали билеты.