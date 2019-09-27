Генсек НАТО обсудил с Зеленским вступление Украины в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос членства страны в НАТО на встрече с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом последний сообщил во время пресс-конференции в Колумбийском университете, которая транслировалась на сайте вуза.

«Когда я встречался с украинским президентом пару дней назад в Нью-Йорке, он поднимал вопрос членства Украины в НАТО», - сказал Столтенберг.

По его словам, двери в альянс открыты, однако любая страна, желающая присоединиться к нему, обязана выполнить определенные условия и соответствовать стандартам организации. В случае с Украиной, отметил Столтенберг, стоит сфокусироваться на реформах: модернизировать и укреплять институты и обороны и безопасности, бороться с коррупцией и усиливать верховенство права.