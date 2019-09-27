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Медики назвали главную опасность сосудосуживающих капель

Ян Брацкий
05:46 27.09.2019
Передозировка сосудосуживающих капель способна вызвать потерю обоняния, нарушения сна, повышение артериального давления и раздражительность.
Медики назвали главную опасность сосудосуживающих капель
© Фото: Jeremy Maude moodboard, Globallookpress

Злоупотребление назальными сосудосуживающими каплями приводит к возникновению медикаментозного ринита, который снижает восприимчивость слизистых к лекарственным препаратам в дальнейшем.

Об этом заявили столичные медики, которые проанализировали статистику заболеваемости в осенний сезон, сообщает портал aif.ru.

«Слизистая оболочка претерпевает изменения, которые приводят к ощущению заложенности носа и нарушению носового дыхания. Таким образом, получается "замкнутый круг": для снятия заложенности носа нужно с каждым разом все больше капель, а чем больше препарата применяется, тем сильнее страдает слизистая, что, в свою очередь, приводит к еще большему нарушению дыхания», - предупреждает врач-оториноларинголог НИКИО им. Л. И. Свержевского Анна Товмасян.

Со слов специалиcта, срок применения капель не должен превышать 5-7 дней. Этого времени достаточно, чтобы избавиться от простудных проявлений. В случае, если заложенность носа не проходит, необходимо показаться врачу, который скорректирует лечение.

Медикаментозный ринит чреват и другими осложнениями, среди которых раздражительность, учащение пульса, повышение артериального давления, головная боль и потеря обоняния.

«Зачастую люди обращаются тогда, когда ситуация становится критической и запущенной. При этом ни спать, ни выйти из дома без флакона капель или спрея они не могут, используя их каждый час», - с сожалением констатирует Товмасян.

Медики подчеркивают тот факт, что сосудосуживающие капли являются лекарственным препаратом и должны применяться в строгом соответствии с рекомендациями врача. Любое самолечение может привести к болезненным последствиям.  

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