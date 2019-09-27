Отопительный сезон в Подмосковье начался раньше срока

Отопительный сезон стартовал в Подмосковье. Теплом обеспечены более 98% социальных объектов региона, а до конца месяца радиаторы станут горячими во всех многоквартирных домах.

Об этом заявил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов. Заслушав его доклад, глава региона отметил, что вопрос теплоснабжения особенно актуален в осенний период, сообщает «360».

«Мы внимательно отслеживаем, когда тепло должно быть включено и, конечно, всегда делаем исключения - включаем отопление раньше. Точно предсказать прогноз погоды никто не может, поэтому с 20 сентября мы приступили к включению всех наших котельных. Этот процесс занимает порядка 10 дней» - заявил Воробьев.

Подключению тепла предшествовала большая работа. Были отремонтированы более 10 тысяч километров теплосетей, 2,5 тысячи котельных, к зиме подготовлены 54 тысяч многоквартирных домов.

Особое внимание коммунальщики обратили на автоматическое регулирование на новых котельных, благодаря которому отопление может включаться автоматически, в зависимости от наружной температуры воздуха.