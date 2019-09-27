Море огня: лучшие кадры масштабных учений «Центр - 2019»

Телеканал «Звезда» публикует самые зрелищные кадры с масштабных учений «Центр – 2019». На видео попали лучшие моменты маневров сухопутных войск, боевой авиации и морского флота.

Учения «Центра – 2019» проходили в сентябре на 12 полигонах на территории России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и в Каспийском море. В них поучаствовали более 20 тысяч единиц боевой техники, включая корабли и самолеты, и 128 тысяч военнослужащих, в том числе из Китая, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Пакистана и Индии.

Участники учений отрабатывали совместные антитеррористические действия. Маневры носили исключительно оборонительный характер. Главная битва состоялась на полигоне Донгуз под Оренбургом. Наблюдать за маневрами прилетели президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.