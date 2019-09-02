Почти два миллиона первоклассников пошли в школу в России

Сегодня для миллионов школьников и их родителей начинается новый учебный год. В Москве, Подмосковье и ряде других регионов летние каникулы продлились на день дольше - День знаний в этом году пришелся на воскресенье.

В 2019 году в школу в России пошли почти два миллиона первоклассников. А всего сегодня за парты сядут около 16,5 миллионов школьников.

В этом году в школах появится новый предмет - шахматы. В Министерстве образования РФ считают, что это игра позволит развивать детское мышление.

Кроме того, накануне начала учебного года Роспотребнадзор разослал в школы рекомендации по использованию учащимися мобильных телефонов. Детям при входе в образовательное учреждение предлагается переводить устройства связи на беззвучный режим.

Стартует сегодня новый учебный год не только в школах, но и университетах. В вузах на лекции отправятся больше 4 млн студентов.