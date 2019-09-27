Лавров встретился с главой МИД Грузии впервые за 11 лет

Министры иностранных дел России и Грузии встретились впервые после приостановки дипломатических отношений в 2008 году. Беседа Сергея Лаврова и Давида Залкалиани состоялась 26 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Коллеги обсудили вопросы двусторонней повестки и обменялись мнениями по проблематики региональной безопасности. В МИД РФ уточнили, что встреча состоялась при содействии Швейцарии, которая выполняет роль посредника между двумя государствами в отсутствие дипломатических отношений.

Факт переговоров Лаврова и Залкалиани высоко оценил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш. Он выразил надежду, что они поспособствуют безопасности на Кавказе.

Ранее Лавров высказался за возобновление авиасообщения между Россией и Грузией. По его словам, большая часть закавказской страны осознала непродуктивность провокации против РФ во время Межпарламентской ассамблеи православия в июне.