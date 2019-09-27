Трамп потребовал наказать осведомителя, который озвучил содержание его беседы с Зеленским

Президент США Дональд Трамп намерен найти и наказать человека, который огласил содержание его телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В прессу попала запись разговора главы Белого дома с представителями миссии США при ООН. На ней Трамп, не скрывая своего гнева, требует назвать ему имя шпиона.

«Кто дал ему эту информацию? Кто этот шпион? Знаете, что в старые добрые времена делали с такими людьми? Со шпионами и предателями мы поступали немного иначе, чем сейчас», - приводит гневную тираду Трампа Breaking.911 на свое странице в twitter.

На основании утечки, на которую жалуется американский лидер, анонимный сотрудник американских спецслужб затем подал на президента жалобу. Он отправил ее в комитет по разведке Палаты представителей.

Текст служебной записки Минюст сегодня рассекретил. Автор сообщает, что президент по его данным использовал свои полномочия, чтобы добиться вмешательства другой страны в выборы в США. Именно с этой жалобы и начался скандал, который может грозить Дональду Трампу импичментом.