Польша снова потребовала у Германии 850 млрд долларов репарации

Польша вновь потребовала у Германии более 850 млрд долларов репарации. В Берлине на это заявили, что углубление в тему еще больше подрывает отношения двух стран, сообщают «Известия».

«Проблема огромных страданий и разрушений, причиненных Польше во время Второй мировой войны, поднималась и будет и дальше подниматься», - сказали изданию в Министерстве иностранных дел Польши.

Там также уточнили, что вопрос о репарациях не может считаться закрытым, так как Германия не возместила ущерба.

МИД ФРГ при этом считает вопрос урегулированным, хотя и «порицают злодеяния нацистского режима на самом высоком уровне» и «никогда не перестанут помнить и работать над осмыслением содеянного». В буденстаге добавили, что подобная риторика негативно скажется на отношениях двух государств.

В 1945 году Москва и Варшава договорились, что Польша получит репарации из доли СССР, который, в свою очередь, возьмет их с восточной зоны Германии. Через девять лет Польская народная республика и СССР заключили соглашение, по которому отказались от претензий к ГДР. С точки зрения Варшавы, этот договор недействителен, так как коммунистическая партия республики подписала договор под давлением Москвы, а мнение общественности якобы не учитывалось.