Девочка из Ярославской области победила в европейском конкурсе красоты

Десятилетняя жительница Рыбинска в Ярославской области Кристина Орлянская победила в конкурсе красоты и таланта «Miss European Beauty 2019», который проходил в Македонии.

Кристина завоевала корону в категории TEEN. Девочка продемонстрировала свои вокальные данные, спев песню о России. Как пишет сайт «Комсомольской правды», девочка прошла региональный и общероссийский этапы, где стала вице-мисс.

«Кристине нравятся конкурсы красоты, атмосфера, которая там царит. Она учится красиво ходить, держать осанку, узнавать и пробовать что-то новое», - отметила мама Оксана Орлянская.

Она опровергла слухи о том, что на таких конкурсах царит атмосфера закулисных интриг. По ее словам, на «Miss European Beauty 2019» царила очень теплая, дружественная обстановка.

© worldbeauty_official, instagram

Орлянская добавила, что ее дочь будет представлять Россию в конкурсе «Мировая Красавица 2019/Miss World Beauty 2019», он пройдет 1 декабря в Москве.