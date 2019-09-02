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Девочка из Ярославской области победила в европейском конкурсе красоты

Василиса Морозова
07:40 02.09.2019
Девочка из России заняла первое место в своей возрастной категории среди 100 участниц со всего мира.
Девочка из Ярославской области победила в европейском конкурсе красоты
© Фото: worldbeauty_official, instagram

Десятилетняя жительница Рыбинска в Ярославской области Кристина Орлянская победила в конкурсе красоты и таланта «Miss European Beauty 2019», который проходил в Македонии.

Кристина завоевала корону в категории TEEN. Девочка продемонстрировала свои вокальные данные, спев песню о России. Как пишет сайт «Комсомольской правды», девочка прошла региональный и общероссийский этапы, где стала вице-мисс.

«Кристине нравятся конкурсы красоты, атмосфера, которая там царит. Она учится красиво ходить, держать осанку, узнавать и пробовать что-то новое», - отметила мама Оксана Орлянская.

Она опровергла слухи о том, что на таких конкурсах царит атмосфера закулисных интриг. По ее словам, на «Miss European Beauty 2019» царила очень теплая, дружественная обстановка. 

© worldbeauty_official, instagram

Орлянская добавила, что ее дочь будет представлять Россию в конкурсе «Мировая Красавица 2019/Miss World Beauty 2019», он пройдет 1 декабря в Москве.

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