«Водяной портал» образовался после обвала трассы между Хабаровским краем и ЕАО
На некоторое время участок дороги был перекрыт.
© Видео: dtpkhv27 , Instagram © Фото: dtpkhv27 , Instagram
На участке федеральной трассы «Амур» между Хабаровским краем и Еврейской автономной областью образовалась огромная дыра.
Обвал трассы произошел около села Волочаевка. Кадры с места были опубликованы в Сети.
Движение на участке трассы временно перекрыто. Организовано движение в обход.
Как предполагают местные жители, дорогу могло размыть дождями, обрушившимися на регион этим летом.