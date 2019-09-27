Телохранитель Майкла Джексона рассказал, почему певец носил маску

Майкл Джексон хотел быть загадкой для прессы и поклонников, а потому часто носил медицинскую маску на лице и пластырь на носу. Об этом рассказал телохранитель звезды Мэтт Фиддес.

По словам Фиддеса, дома Джексон был «нормальным парнем» и «никогда не ходил с макияжем», однако для публики хотел создавать таинственный образ.

«Он знал, как манипулировать СМИ, как получить первые полосы… 90% времени это работало, когда она надевал маску на лицо, пластырь на руки или на нос – это было его любимым приемом. Он хотел, чтобы его жизнь стала величайшей загадкой на Земле», - сказал собеседник издания Metro.

При этом Фиддес отметил, что сейчас такое поведение имеет неприятные последствия и «это печально», имея в виду скандальный фильм «Покидая Неверленд». По мнению бывшего телохранителя, обвинения Джексона в растлении малолетних – «полная чушь».

«У парня были подруги, был законный брак с Лизой Мари (Пресли), именно так он и прожил свою жизнь», - сказал Фиддес.

Ранее балетмейстер Джексона Трэвис Пейн раскрыл новые подробности о последних сутках звезды перед смертью. День своей гибели артист провел на репетиции новой концертной программы.