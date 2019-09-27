Долг памяти: в Ингушетии предали земле останки 19 героев-красноармейцев

На Северном Кавказе с почестями перезахоронили останки 19 красноармейцев 337 стрелковой дивизии, павших во время Моздок-Малгобекской оборонительной операции в годы Великой Отечественной войны. Героев придали земле в ингушском городе Малгобеке.

Помимо военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), в церемонии приняли участие представители «Юнармии» и городской администрации.

Останки советских воинов были найдены во второй половине сентября в ходе экспедиции Межрегиональной вахты Памяти «Терский Рубеж-2019», сообщает пресс-служба ЮВО.

«Более 120 тысяч красноармейцев отдали свои жизни в этих местах при обороне Северного Кавказа, на сегодня обнаружено и перезахоронено около половины. Наши труды увенчались успехом: из останков 19 погибших удалось идентифицировать двоих бойцов. В своей работе мы не остановимся, пока не поднимем всех защитников нашего Отечества», - рассказал заместитель командира соединения ЮВО по военно-политической работе подполковник Геннадий Секунов.

Работа по поиску и возвращению имен павшим героям Великой Отечественной войны ведется постоянно. В прошлом году, поисковые отряды ЮВО обнаружили останки 14 бойцов, сложивших головы в Малгобекской оборонительной операции. Кроме того, были найдены и переданы в музеи личные вещи солдат и элементы их экипировки.

Одного военнослужащего удалось идентифицировать по личному жетону, что является настоящей удачей. Его останки были переданы родственникам в Чувашию, которые так же приняли участие в торжественном митинге в Ингушетии.