Названа дата первого заседания конституционного комитета Сирии

Конституционный комитет Сирии может собраться на свое первое заседание уже в конце октября. Ранее глава сирийского МИД Валид Муаллем заявил в интервью журналистам, что первое заседание комитетчиков состоится в Женеве 30 октября.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин допустил, что приступить к работе можно будет раньше.

«Конкретная дата появится, не обязательно это будет 30 октября. В понедельник состоится брифинг по политическим аспектам ситуации в Сирии. Этот брифинг проводит спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Это обычный регулярный брифинг, который приобретает особое значение в связи с важным шагом формирования конституционного комитета», - цитирует РИА Новости заявление российского дипломата.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. По просьбе президента этой страны Башара Асада, к борьбе против запрещенной в России организации ИГИЛ* подключилась Москва. В 2017 году было объявлено о победе над радикалами, однако зачистки некоторых подконтрольных им районов продолжаются до сих пор.

Теперь главной задачей официального Дамаска становится политическое урегулирование ситуации, для чего и был создан конституционный комитет. В числе прочих, предстоит решить вопросы о послевоенном восстановлении республики и возвращении десятков тысяч беженцев в свои города.

ИГИЛ, ИГ* - организация, запрещенная в России.