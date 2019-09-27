Глава Минобороны Латвии назвал легионеров CC «гордостью страны»

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал солдатов легиона CC гордостью государства и народа. Такое заявление он сделал перед журналистами 27 сентября.

По словам Пабрикса, никому не дозволено «глумиться» над памятью о легионерах.

«Наша обязанность - чтить из всех глубин своей души этих патриотов Латвии», - цитирует главу Минобороны РИА Новости.

Воинское формирование нацистской Германии в Латвии было создано в 1943 году и просуществовало до мая 1945 года. Легион входил в состав войск CC. В ходе Нюрнбергского процесса CC, в числе прочих, признана преступной организацией.

Ранее в Эстонии призвали восстановить монумент в честь легионеров 20-й дивизии «Ваффен-CC». Общественники воздвигнули памятник в городе Пряну в 2002 году, однако после массовых протестов вынуждены были передать его в частный музей.