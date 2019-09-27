Врачи рассказали, как сохранить здоровье после 35 лет

Регулярный контроль веса, артериального давления, уровня холестерина и глюкозы в крови, должны стать нормой для любого человека старше 35 лет. В этом уверены врачи-кардиологи, которые в преддверие Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября, озвучили главные причины возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ежегодно в мире от них погибают сотни тысяч человек, а в России около половины всех смертей связаны именно с болезнями сердца. Поэтому любые отклонения перечисленных показателей чреваты проблемами с сердечно-сосудистой системой и являются поводом для визита к врачу, сообщает РИА Новости.

Особое внимание следует уделять окружности талии, уверены медики. Если у мужчин она превышает 95 сантиметров, а у женщин 85 сантиметров, то риск осложнения увеличивается в разы.