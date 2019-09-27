В Конгрессе США отклонили резолюцию против импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США отклонила вынесенную Республиканской партией резолюцию против начала процесса импичмента президента Дональда Трампа. Голоса за и против распределились по партийной принадлежности конгрессменов.

Одобрили принятие резолюции 184 республиканца, против этого выступили 222 демократа. Таким образом она не была принята.

Процедура импичмента Трампа началась по инициативе Демократической партии. О начале расследования объявила председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси. Поводом для него стало подозрение президента США в давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского в телефонном разговоре 25 июля. Позднее Белым домом была опубликована расшифровка беседы, которая не подтвердила выдвинутые обвинения.