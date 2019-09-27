Россия внесла в ООН проект резолюции о контроле над вооружениями

Россия на сессии Генеральной ассамблеи ООН вносит проект резолюции по укреплению контроля над вооружениями. Об этом стало известно из заявления министра иностранных дел и главы российской делегации Сергея Лаврова.

«На текущей сессии Генассамблеи мы вносим проект резолюции "Укрепление и развитие системы договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению". Приглашаю всех к конструктивным переговорам», - заявил Лавров с трибуны ГА ООН.

По словам главы российской дипломатии, одобрение заявленной резолюции стало бы важным вкладом стран-участниц ООН в создание условий для успешного проведения обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия.

Глава МИД России добавил, что не против, если к диалогу Москвы и Вашингтона по вопросам стратегической стабильности присоединятся другие страны. Кроме того, все предложения, озвученные Кремлем ранее и касающиеся продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в частности, остаются в силе, заключил Лавров.

В начале прошлой недели российский президент Владимир Путин направил нескольким главам государств послание, в котором предложил ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности.