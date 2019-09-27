Ученые назвали один из важнейших показателей здоровья человека

Исследователи из США выяснили, что одним из важнейших показателей здоровья человека является состояние его зубов и ротовой полости.

Такие болезни, как периодонтит, могут стать причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний или диабета. Причина тому – возможность попадания болезнетворных бактерий изо рта в кровоток, а оттуда – по всему организму.

Как говорят ученые, в зоне особого риска находятся пенсионеры, так как они, в соответствии с исследовательскими данными, часто страдают от кариеса. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Банальная ежедневная чистка зубов также может оказаться небезопасной в случае нарушенного баланса гигиены ротовой полости. При неосторожном травмировании бактерии также могут попасть в кровосток.