Саудовская Аравия разрешила гражданам РФ получать визы на границе

Саудовская Аравия позволила иностранцам из 49 стран получать въездные визы в королевство прямо в аэропортах или в электронном виде. В числе этих государства оказалась и Российская Федерация.

Такое решение было принято в Генеральном управлении по туризму и национальному наследию королевства. Глава организации Ахмед аль-Хатыб объявил о нем на церемонии, приуроченной ко Всемирному дню туризма.

«Многократная виза сроком не более 90 дней за одну поездку и не более 180 дней в течение года будет действовать 12 месяцев с момента выдачи», - цитирует РИА Новости аль-Хатыба.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагимом Аль-Ассафом подготовку будущего визита Владимира Путина в королевство. Стороны провели встречу, на которой также обсудили актуальные проблемы и ситуацию в Персидском заливе.