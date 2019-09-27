Лавров призвал Запад смириться с потерей доминирования в международных делах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не может смириться с тем, что его многовековое доминирование в мировых делах в последнее время стремительно тает. Более того, глава МИД РФ подчеркнул, что страны запада предпринимают попытки воспрепятствовать формированию полицентричного мира.

«”Мы либералы, нам можно все”. В этих стремлениях Запад все реже вспоминает про международное право и все чаще и навязчивее рассуждает о порядке, основанном на правилах», - сказал Лавров во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Между тем, ранее там же прошла встреча российского министра с госсекретарем США Майком Помпео. Во время нее они обсудили вопросы двустороннего взаимодействия и потенциальные способы урегулирования мировых конфликтов.