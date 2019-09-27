В России создадут базу персональных данных должников по ЖКХ

В России собираются создать единую базу должников по жилищно-коммунальным услугам. В нее могут включить паспортные данные, СНИЛС, ИНН и другую информацию о неплательщиках, сообщают «Известия».

Разработать электронный список планируется к апрелю 2020 года. Вопрос в настоящий момент прорабатывается Минстроем РФ совместно с Госдумой.

Сейчас без согласия индивида поставщики услуг не имеют права получить доступ к их персональным данным. С 1 октября же в России в силу вступит закон, который не позволит подавать арбитражный иск в суд без указания индификатора ответчика (например, серии и номера паспорта, СНИЛС).

Предполагается, что бесплатно пользоваться системой смогут управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, а также региональные операторы по капремонту и сбору мусора. Если поставщики смогут получать данные должников быстро и законно, это серьезно их дисциплинирует, полагают эксперты.