Стал известен размер госдолга Украины

В Министерстве финансов Украины назвали размер госдолга страны. Сообщается, что за август 2019 года он сократился на 0,5 миллиарда долларов.

В данный момент сумма госдолга равна 81,92 миллиарда долларов. При этом, начиная с января 2019 года госдолг вырос на 4,6% в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 4,7% в гривневом. За прошедший 2018 год госдолг Украины вырос на 2,02 миллиарда долларов. Об этом сообщает УНИАН.

Между тем, в правительстве Украины приняли решение провести аудит полученных от Евросоюза при президентстве Петра Порошенко денежных средств и выявить потенциальные нарушения при их освоении.