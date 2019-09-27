Более 6,5 миллионов туристов посетили Крым с начала года
По словам Аксенова, с каждым годом туристический поток все увеличивается.
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С начала 2019 года российский Крым посетили более 6,5 миллионов человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он добавил, что туристический поток растет ежегодно.
«Всего в этом сезоне работает около 700 коллективных средств размещения. Средний уровень их загрузки составил 70%, а в ряде регионов превысил 95%», - написал Аксенов на своей странице «ВКонтакте».
По его словам, поступления в бюджет республики от туризма увеличились на четверть по сравнению с прошлым годом и составили 1,46 миллиарда рублей.
В конце сентября сообщалось, что курорты Краснодарского края и Крыма обогнали Турцию по результатам летнего отдыха и стали самыми популярными у россиян в 2019 году.