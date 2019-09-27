Более 6,5 миллионов туристов посетили Крым с начала года

С начала 2019 года российский Крым посетили более 6,5 миллионов человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он добавил, что туристический поток растет ежегодно.

«Всего в этом сезоне работает около 700 коллективных средств размещения. Средний уровень их загрузки составил 70%, а в ряде регионов превысил 95%», - написал Аксенов на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, поступления в бюджет республики от туризма увеличились на четверть по сравнению с прошлым годом и составили 1,46 миллиарда рублей.

В конце сентября сообщалось, что курорты Краснодарского края и Крыма обогнали Турцию по результатам летнего отдыха и стали самыми популярными у россиян в 2019 году.